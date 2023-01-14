Domantas Sabonis’i Alperen Şengün de durduramadı
NBA'de Sacramento Kings forması giyen Domantas Sabonis, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı yendikleri maçta triple-double yaparak geceye damga vurdu.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 115-103 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, Clippers’ı 12 sayı farkla geçerek bu sezon 29. galibiyetini elde etti.
Nuggets’ta Jamal Murray 24 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Michael Porter Jr. 22, Aaron Gordon 17, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı kaydetti.
Kawhi Leonard’ın 24 sayı, 8 ribauntluk çabasının yetmediği Clippers’ta, Norman Powell 18, Marcus Morris ve John Wall 16’şar sayıyla maçı tamamladı.
SABONIS ŞOV YAPTI! TRIPLE-DOUBLE
Sahasında Houston Rockets’ı 139-114 gibi farklı bir skorla mağlup eden Sacramento Kings, üst üste 3, bu sezon ise 23’üncü galibiyetine uzandı. Ev sahibi takımda Litvanyalı Domantas Sabonis, 19 sayı, 15 ribaunt ve 16 asistlik performansıyla “triple double” yaptı. Harrison Barnes 27, De’Aaron Fox 24, Terence Davis 22 sayı kaydetti.
Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 14 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda, çaylak Jabari Smith 27 sayı, 8 ribaunt, Jalen Green de 27 sayı, 2 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
NBA’DE SONUÇLAR
- Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 110-116
- Indiana Pacers-Atlanta Hawks: 111-113
- Washington Wizards-New York Knicks: 108-112
- San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 113-144
- Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 110-124
- Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns: 121-116
- Utah Jazz-Orlando Magic: 112-108
- Sacramento Kings-Houston Rockets: 139-114
- Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 103-115
(AA)