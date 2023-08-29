Dünya Kupası’nda son 16 biletini alan 8 takım belli oldu

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Karadağ, Almanya, Avustralya, Kanada ve Letonya 2. tur gruplarına yükseldi.

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Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası’nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu’nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu’nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu’nda Almanya ve Avustralya, H Grubu’nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2’ye girenler çeyrek finale çıkacak.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75

Filipinler-İtalya: 83-90

Takım O G M A Y Av P

1 Dominik Cumhuriyeti 3 3 0 249 230 +19 6

2 İtalya 3 2 1 253 237 +16 5

3 Angola 3 1 2 214 226 −12 4

4 Filipinler 3 0 3 234 257 −23 3

D Grubu:

Mısır-Meksika: 100-72

Karadağ-Litvanya: 71-91

Takım O G M A Y Av P

1 Litvanya 3 3 0 280 204 +76 6

2 Karadağ 3 2 1 251 236 +15 5

3 Mısır 3 1 2 241 254 −13 4

4 Meksika 3 0 3 209 287 −78 3

E Grubu:

Almanya-Finlandiya: 101-75

Avustralya-Japonya: 109-89

Takım O G M A Y Av P

1 Almanya 3 3 0 267 220 +47 6

2 Avustralya 3 2 1 289 246 +43 5

3 Japonya 3 1 2 250 278 −28 4

4 Finlandiya 3 0 3 235 297 −62 3

H Grubu:

Lübnan-Fransa: 79-85

Kanada-Letonya: 101-75

Takım O G M A Y Av P