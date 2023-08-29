Dünya Kupası’nda son 16 biletini alan 8 takım belli oldu
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Dominik Cumhuriyeti, İtalya, Litvanya, Karadağ, Almanya, Avustralya, Kanada ve Letonya 2. tur gruplarına yükseldi.
Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası’nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.
Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.
Son karşılaşmaların ardından A Grubu’nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu’nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu’nda Almanya ve Avustralya, H Grubu’nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.
16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2’ye girenler çeyrek finale çıkacak.
Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
A Grubu:
Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75
Filipinler-İtalya: 83-90
Takım O G M A Y Av P
- 1 Dominik Cumhuriyeti 3 3 0 249 230 +19 6
- 2 İtalya 3 2 1 253 237 +16 5
- 3 Angola 3 1 2 214 226 −12 4
- 4 Filipinler 3 0 3 234 257 −23 3
D Grubu:
Mısır-Meksika: 100-72
Karadağ-Litvanya: 71-91
Takım O G M A Y Av P
- 1 Litvanya 3 3 0 280 204 +76 6
- 2 Karadağ 3 2 1 251 236 +15 5
- 3 Mısır 3 1 2 241 254 −13 4
- 4 Meksika 3 0 3 209 287 −78 3
E Grubu:
Almanya-Finlandiya: 101-75
Avustralya-Japonya: 109-89
Takım O G M A Y Av P
- 1 Almanya 3 3 0 267 220 +47 6
- 2 Avustralya 3 2 1 289 246 +43 5
- 3 Japonya 3 1 2 250 278 −28 4
- 4 Finlandiya 3 0 3 235 297 −62 3
H Grubu:
Lübnan-Fransa: 79-85
Kanada-Letonya: 101-75
Takım O G M A Y Av P
- 1 Kanada 3 3 0 324 213 +111 6
- 2 Letonya 3 2 1 272 257 +15 5
- 3 Fransa 3 1 2 236 262 −26 4
- 4 Lübnan 3 0 3 222 322 −100 3