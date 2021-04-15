Efsane Geri Dönüyor: İTÜ Basket Spor Kulübü

1953 yılında Ord. Prof. Dr. Emin Onat tarafından kurulan ve bir döneme damgasını vurmuş İTÜ Spor Kulübünü tekrar eski günlerine getirebilmek adına, İTÜ rektörlüğünün onayı ile yeni ismi “İstanbul Teknik Basket Spor Kulübü” ile yolculuğuna başladı ve bünyesinde 200'den fazla eski İTÜ Spor Kulübü antrenörü ve oyuncuyu barındırıyor. İçinde eski İTÜ A takım antrenörü Mehmet Aykaç, eski İTÜ altyapı sorumlusu Marcel Mori, eski İTÜ altyapı antrenörü, daha sonra süper ligde antrenörlük yapmış olan Okhan Çayıroğlu Ali Rıza Mengüç ve Fahrettin Balkır, eski İTÜ altyapı oyuncuları ve şimdinin önemli iş insanları Murat Başkaya, Kutsal Çakır, Cumhur Doğan gibi isimleri barındıran kulüp, İTÜ camiasını tekrar özlediği yere, basketbolun merkezine getirmeyi amaçlıyor.

Önümüzdeki yıl, 2021-2022 sezonunda TB2L'de mücadele etmek üzere hazırlıklarını başlatan İstanbul Teknik Basket Spor Kulübü, altyapı çalışmalarına bir süredir başladı ve devam ediyor. Altyapı seviyesinde küçük ve yıldız takımı bünyesinde barındıran kulüp, seneye genç takım ve A takım eklemesi yaparak bütünsel bir yaklaşımla hem profesyonel hem de altyapı liglerinde mücadele etmeyi hedefliyor.

İstanbul Teknik Basket Spor Kulübü Başkanı Mehmet Aykaç; “Basketbola yeni bir soluk getirmek amacıyla geçen sene yola çıktık. Tamamen kendi yetiştireceğimiz çocuklarımızla yine kendi geleceğimizi inşa etmek amacımız. Gümüşsuyu Spor Salonunu yıllar süren atıllıktan çıkarıp yeniledik. Hem zemini hem çatısı olmak üzere. Basketbol Spor Okulumuzda çocuklarımıza önce eğitimli, ahlaklı iyi birer insan olmayı öğütlüyor sonra da konunun uzmanları koçlarımız tarafından iyi birer sporcu olmaları için eğitim veriyoruz. Bununla birlikte seçilen sporculardan oluşturduğumuz Küçük ve Yıldız takımlarımız önümüzdeki sezon liglerde oynamak üzere oluşturuldu bile. Yavaş ve emin adımlarla ”İyi insan, doğru basketbol” felsefesi üzerinde ilerliyoruz” dedi.