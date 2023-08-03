Erdal Bibo: İlk iş sporcuyu bulmaktır

Anadolu Efes Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu Erdal Bibo, altyapıda ilk önemli işin sporcuyu bulmak olduğunu söyledi.

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Türkiye’de kurulduğu 1976’dan bu yana ülke basketbolunun en büyük markalarından biri haline gelen, ulusal-uluslararası düzeyde çok sayıda başarıya imza atan ve altyapıdan yetiştirdiği yüzlerce oyuncuyu basketbol takımlarına kazandıran Anadolu Efes, ülke basketbolu için bir okul ve lokomotif olma özelliğini sürdürüyor.

Anadolu Efes’in bu başarısında payı olan eski milli oyuncu ve altyapı sorumlusu Erdal Bibo, lacivert-beyazlıların dünü-bugünü, altyapı çalışmaları ve ülke basketbolunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Altyapıda ilk işin sporcuyu bulmak olduğuna dikkati çeken Bibo, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Herkes gelen her çocuğu, sporcuyu oyuncu yapıyoruz diye düşünebilir. Altyapıda ilk iş, sporcuyu bulmaktır. Bu Türkiye’de biraz zayıf. Onu bulan kişinin de karşılığını alması lazım. Yoldan geçen herkesi basketbolcu ya da futbolcu yapamazsın. Bir yetenek olması lazım. Türk sporunda bu büyük bir eksiklik. Amerika’da mesela bunu iyi oturtmuşlar. Okullarda üç tane spor çeşidi var her sezon. Örneğin, kışın basketbol, baharda futbol, sonbaharda başka şey oynuyor. Üç tane spor yapan çocuğu antrenörleri izliyor. Diyelim ki futbola veya basketbola yeteneği var. Havuz büyüyor. Altyapıda havuzu büyütmek lazım. Havuz büyüdükten sonra tabanı oturtuyorsunuz. Sonra zaten o yavaşça piramit gibi yukarı doğru çıkıyor.”

Bibo, dünya genelinde daha popüler bir spor olan futbol ile basketbol altyapılarını da karşılaştırarak, “Futbol dünyada popüler zaten. Futbol birse, en yakını yirmidir, basketbol falan. Avrupa’da da böyle. Şimdi Amerika’da da futbolu yavaş yavaş geliştiriyorlar. Ben Frankfurt’ta bir seminere gitmiştim. ‘Seçmeleri nasıl yapıyorsunuz?’ diye sormuştum. Birisi bana, ‘En büyük rakibimiz futbol’ demişti. ‘Basketbolcuyu futboldan çalman lazım, bu çok zor bir şey, o yüzden her yere yatırım yapıyoruz, saha açıyoruz, küçük çocuklar oynayabilsin diye potaları alçaltıyoruz’ dedi. Zor yani. Türkiye’yi geçtim dünyada futbol ön sırada” şeklinde konuştu. (AA)