Erdoğan’dan ‘basketbol’ paylaşımı: Harekette bereket vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından basketbol oynadığı videoyu paylaşarak, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından bazı bakan ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde farklı zamanlarda oynadığı basketbol maçlarından görüntüler paylaştı.

Erdoğan, paylaşımında, “Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır” ifadelerini kullandı.