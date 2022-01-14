Ergin Ataman, Barcelona taraftarını çıldırttı

Anadolu Efes'in Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'de Barcelona ile karşı karşıya geldikleri maçın 3. çeyreğine damga vurdu. Oyundan atılan Ergin Ataman ile Barcelona taraftarı arasında yaşananlar kameralara yansıdı...

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Euroleague 21. haftasında Barcelona’ya konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes, zorlu deplasmandan 82-77’lik mağlubiyetle ayrılırken, Başantrenör Ergin Ataman’ın üçüncü çeyrekteki hareketleri maça damga vurdu.

Tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi. Ancak sahadan çıkmak istemeyen Ataman, hakemlerin ısrarına rağmen bench’e oturdu. Kısa süre sonra sahadan ayrılmaya ikna olan Ataman, kendisine toplu halde el sallayan Barcelona tribünlerini karşılıksız bırakmadı.

Kollarını kaldırarak klasikleşen sevincini yapan Ataman “I win” diye bağırarak “Kupayı ben kazandım” dedi ve geçen sezon Euroleague şampiyonu olurken Barcelona’yı mağlup ettikleri final maçını hatırlattı.