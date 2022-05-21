Ergin Ataman dünyaya Türkçe seslendi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague’de ikinci şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Flaş röportajda Türkçe konuşan Ergin Ataman “Bu takımla gurur duyuyorum. Bu takım Türkiye’de kanını canını feda eden tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz. Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. İşte Türk adamı budur!” açıklamasını yaptı.

MICIC: KELİMELERİM BİTTİ

Anadolu Efes’ten Vasilije Micic, THY EuroLeague’deki ikinci şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Vasilije Micic “Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Dürüst olmak gerekirse kelimelerim bitti. 4 sene önce burada oynamıştım, 3. olmuştum. Bugün şampiyon olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler” dedi.