Erkekler Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu

Bitci Türkiye Kupası’nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlendi.

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Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ni ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko, Türk Telekom, Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ve Galatasaray Nef, Bitci Türkiye Kupası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Kura çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin geçtiğimiz sezonlara göre çok çekişmeli geçtiğini ifade etti.

Görevde oldukları sürede ilk kez böyle bir sezon yaşadıklarını belirten Ömer Onan, “Bu sezon 68 karşılaşma 8 ya da daha az farkla tamamlandı, 6 mücadele de uzatmaya gitti. Bu durum da ligin ne kadar çekişmeli olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Sonuncu takım ile ligde 6. sırada bulunan ekip arasında yalnızca 4 galibiyet bulunduğunu söyleyen Ömer Onan, ligin çok çekişmeli olduğunu ve bu durumun da kendilerini sevindirdiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle kulüplerimizle birlikte mali kritere başladığımızda zorluklar çektik ama kulüplerimiz de biz de bu kararın arkasında durduk. Artık herkes bütçe yaparken ince eleyip sık dokuyor ve doğru kararlar alıyor. Benim de oynadığımız zamanlarda takımlarımız oyuncuları alıyordu ve 2 ay sonra ödeme güçlükleri başlıyordu. Oyuncular gidiyordu ve takımların gücü eksiliyordu. Artık her takımın genel menajeri, gelecek sene takımına katacağı oyuncuları takip ediyor ve doğru parçaları takıma yerleştiriyorlar. Bu da sevindirici bir durum. Bu sene yaşanan bu çekişmeli sürecin, Türkiye Kupası’nda da devam edeceğini düşünüyorum ve tüm takımlara başarılar diliyorum”

“KONYA BU ORGANİZASYONA RENK KATACAK”

Bitci Türkiye Kupası’nın formatı hakkında bilgi veren TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver de, sezonu ilk 8 sırada tamamlayan takımların 14-15 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden karşılaşacaklarını söyledi.

Önver, 17-19 Şubat’ta Konya’nın ev sahipliğinde Dörtlü Final oynanacağını belirterek şöyle konuştu:

“Sporun başkenti seçilen Konya’ya bu organizasyonun renk katacağını düşünüyorum. Tek maç üzerinden oynanacak Dörtlü Final’in çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ligi ilk 8 sırada bitirerek Bitci Türkiye Kupası’nda mücadele etmeye hak kazanan takımlarımıza başarılar diliyorum.”

14-15 Şubat tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarında, hangi ekibin ev sahibi olacağı da çekilen kurayla belli oldu.

Bitci Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko

Galatasaray Nef-Türk Telekom

Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka

Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes

Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko eşleşmesinin kazananı, Dörtlü Final’de Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi verecek. Galatasaray Nef-Türk Telekom eşleşmesinin kazananı da Dörtlü Final’de Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka mücadelesini kazanan ekiple karşılaşacak. (AA)