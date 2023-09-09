Eski Fenerbahçeli Luigi Datome basketbol kariyerini noktaladı

Fenerbahçe'nin Euroleague şampiyonluk kadrosunda yer alan Luigi Datome, İtalya'nın Slovenya ile oynadığı Dünya Kupası'yla parkelere veda etti.

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Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen İtalya Milli Takımı’nın kaptanı Luigi Datome, 2023 FIBA Dünya Kupası’nın 7’ncilik maçında emekliye ayrıldı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, İtalya ile Slovenya karşılaştı. Slovenya’nın 89-85 galibiyeti ile sonuçlanan maçın son bölümlerinde oyundan alınan Datome, taraftarlar ve sahadaki basketbolcular tarafından alkışlarla uğurlandı.

35 yaşındaki Datome, FIBA Dünya Kupası’nın ardından emekliye ayrılacağını daha önceden duyurmuştu. Datome, 2015-20 sezonları arasında Fenerbahçe’de de forma giymiş ve 2017 yılında kulüp ile birlikte Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Datome, kariyeri boyunca İtalya Ligi, İtalya Kupası, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, NBA’de Detroit Pistons ve Boston Celtics formalarını giydi. İtalyan yıldız, üçer kez Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, İtalya Ligi, iki kez İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.