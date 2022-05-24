Eski NBA şampiyonu, Ukrayna’da AK-47 ile sabotajcı avlıyor

Bir dönem NBA'de LA Lakers forması giyen ve iki şampiyonluk yüzüğü bulunan eski Ukraynalı basketbolcu Slava Medvedenko, şimdilerde bir AK-47 ile ülkesini savunuyor...

Sozcu.com.tr

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Shaquille O’Neal ve Kobe Bryant’ın yer aldığı 2001-2002 yıllarında LA Lakers forması giyen Slava Medvedenko, şimdilerde ülkesi Ukrayna’yı savunmak için silah altında mücadele ediyor.

NBA’de iki şampyionluk yüzüğü bulunan eski Ukraynalı basketbolcu, Rusya’nın ülkesini işgal girişimi sonrası silahlandı. The Athletic’te yer alan haberde; “Son NBA maçından 15 yıl sonra, Slava Medvedenko’nun oyunculuk günleri onun için rüya gibi. Daha önce askeri eğitimi olmayan Medvedenko, 24 Şubat’tan beri Ukrayna’daki bölgesel savunma kuvvetlerinde görev yapıyor” ifadelerine yer verildi.

2 metre 8 santim boyundaki eski basketbolcu, 6 sezon Lakers forması giydi ve 249 maçta 5.4 sayı ve 2.9 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. The Athletic’e röportaj veren 43 yaşındaki Medvedenko, Kiev’deki çatışmaların geceleri yoğunlaştığını ve bunlardan birinde, Ukrayna’nın radar sistemini yok etmeye çalışan Rus birliklerine 20 füze ateşlendiğini gördüğünü anlattı:

“KORKMAYA VAKTİNİZ YOK”

“Düşünebiliyor musunuz, bir kontrool noktasında oturuyorsunuz ve üzerinizden uçak büyük bir roket görüyorsunuz. Böyle bir süreçte korkmaya vaktiniz yok. Ukrayna’da olarak ülkeme ve milletime yardım etmem gerektiğini hissediyorum. Güçlü olmalıyız.”

“ŞEHİRDE DEVRİYE GEZİYORUM”

“Bölgemizde bir öz savunma kışlası kurduk. Bazıları lojistikle çalışıyor, diğerleri sokaklarda asayişle ilgileniyor. Ben şehirde devriye geziyorum. Eşim bir iletişim merkezinde çalışıyor. Bence bu çok önemli çünkü polisin rolünü üstlendik. Görevimiz yağmalamayı en aza indirmek. Aynı zamanda, sabotajcıları tutuklama ve güvenlik güçlerine teslim etme hakkımız var. Uyuşturucu bağımlıları artık ne yapacaklarını bilmiyorlar.”