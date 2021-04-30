EuroCup’ta şampiyon Monaco! Euroleague’e iki takım…

7Days EuroCup final serisinin 2. maçında UNICS Kazan ile Monaco karşı karşıya geldi. İlk maçı kazanan Fransız temsilcisi, rakibini deplasmanda da 86-83 yenerek seride durumu 2-0 yapıp şampiyonluğa uzandı.

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-24 önde kapattı. 2. periyotta daha etkili bir görüntü çizen Monaco, soyunma odasına 48-47 önde gitti. Başa baş geçen 3. periyodu 67-66 önde kapatan Kazan, son periyoda 1 sayı farkla önde girdi.

Ev sahibi ekip bitime 15 saniye kala Jamar Smitht’in bulduğu isabetle 83-81 öne geçti. Deplasman ekibi ise molanın ardından Jaleel OBrien’ın basket faulüyle 1 sayı öne geçti: 83-84. Kalan bölümde ev sahibi ekip Jamar Smith ile öne geçme fırsatını değerlendiremeyince, Monaco mücadeleden 86-83 galip ayrıldı ve seriyi 2-0 kazanarak tarihinde ilk kez EuroCup şampiyonu oldu. Fransız ekibi, serinin ilk maçını 89-87 kazanmayı başarmıştı.

Ev sahibi ekipte John Brown 16 sayı 10 ribaund ile mücadele ederken Monaco’da Rob Gray 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

FİNAL SERİSİNİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU ROB GRAY

Final serisinin en değerli oyuncusu Monaco forması giyen Rob Gray oldu. Amerikalı oyuncu, final serisinde oynanan iki maçta 24.0 sayı, 2.5 ribaund ortalamaları yakalayarak bu ödülü kazandı.

İKİ TAKIM DA SENEYE EUROLEAGUE’DE

Öte yandan Eurocup finalinde karşılaşan Monaco ve Unics Kazan, finale yükselerek önümüzdeki yıl Euroleague’de mücadele etmeyi garantilemişti.