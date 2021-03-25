Euroleague | Anadolu Efes 85-65 Panathinaikos

Euroleague 31. hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Opap takımını ağırlayan Anadolu Efes mücadeleden 85-65 galip ayrıldı.

Temsilcimiz karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Sertaç beşi çıkarken, ilk sayılar Micic'in elinden geldi ve ikinci dakikayı 6-2 önde geçtik. Sertaç ve Moerman'ın sayılarının ardından Micic skorer oyununa devam ederken, altıncı dakika 15-10 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile geçildi. Kalan bölümde Moerman'ın iki ve Micic'in bir sayısına Dunston da altı sayı ile katkı verdi ve ilk 10 dakikayı 24-21 önde tamamlandı.

Efes ikinci periyoda Larkin'in beş sayısı ile başladı ve 12. dakikaya 29-23 önde girdi. Beaubois da skora beş sayılık katkı verirken, 16. dakika 34-27 üstünlüğümüz ile geçildi.

32. dakikada faul çizgisinde iki isabet bulan Dunston skoru 65-52'ye getirirken, Singleton'ın üçlüğü ve Larkin'in orta mesafeli isabeti ile Efes 34. dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 70-54. Pleiss'ın dört sayısının ardından Larkin'den arka arkaya gelen iki üç sayılık isabet ile 38. dakikada skor 80-63'e geldi. Pota altında bir isabet daha bulan Pleiss 38:30'da farkı 19 sayıya yükseltti ve konuk ekibin molası geldi: 82-63. Mola sonrasında kalan süre içinde Singleton ile üç sayı daha bulan temsilcimiz karşılaşmadan 85-65 galip ayrıldık.