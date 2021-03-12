Euroleague | Anadolu Efes: 89-Zalgiris Kaunas: 62

EuroLeague’in 29’uncu haftasında Anadolu Efes, sahasında Zalgiris’i 89-62’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 7’nci galibiyetini alan Anadolu Efes’te Shane Larkin, attığı 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Temsilcimiz karşılaşmaya Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Sertaç beşiyle çıkarken, ilk sayılar Beaubois'dan geldi ve ikinci dakika 5-4 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyoda Larkin ve Singleton'ın üç sayılık basketleri ile başlayan Anadolu Efes 11. dakikada skoru 32-12'ye getirdi. Larkin ile skor bulmaya devam eden temsilcimiz 14. dakikayı 36-14 önde geçerken, Micic ve Singleton'ın sayıları ile 16. dakika 40-18 Efes’in üstünlüğüyle geçildi.

Simon'un üçlüğünün ardından faul çizgisinde Micic ile iki, Sertaç ile de bir isabet bulduk ve 19. dakikada skor 46-25'e geldi. Son hücumda Larkin'den gelen üç sayılık basket ilk yarının skorunu belirledi: 49-28. İkinci yarıda ilk 1:30 dakikada skor 49-33'e gelince Başantrenör Ergin Ataman mola aldı. Mola sonrasında Simon ve Moerman ikilisinin sayıları ile 22:30'da skor 54-33'e geldi. Bu bölümde Sertaç ile pota altında, Larkin ile de üç sayı çizgisinin gerisinde skor bulan temsilcimiz 26. dakikayı 64-40 önde geçti.

Simon'un üçlüğü ile 36. dakikayı 87-57 önde geçen Efes’te Singleton'ın isabeti ile maçın son dakikasında skor 89-62 oldu. Efes son dakika içinde sayı bulamasa da karşılaşmadan 89-62 galip ayrıldı.