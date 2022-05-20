Euroleague Final Four finalinde Anadolu Efes’in rakibi belli oldu! Barcelona-Real Madrid maçı…

Euroleague Final Four mücadelesinde Real Madrid, Barcelona'yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

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EuroLeague Final Four’da Real Madrid, Barcelona’yı 86-83 mağlup ederek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Final karşılaşması, 21 Mayıs Cumartesi günü TSİ 20.00’de Stark Arena’da oynanacak.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan maça Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Barcelona; Calathes, Laprovittola, Exum, Mirotic ve Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Williams-Goss, Causeur, Deck, Hanga ve Yabusele ilk beşiyle parkede yer aldı.

BARCELONA FARKLA BAŞLADI

İlk periyot iki takımın karşılıklı basketleriyle geçilirken, 19-19’luk eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta vites yükselten Barcelona, 11 sayılık fark yakaladı ve soyunma odasına 45-34 önde gitti.

REAL MADRID YAKALADI

Üçüncü periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Real Madrid, 26-11’lik periyot skoruyla maçın final çeyreğine 4 sayılık farkla önde girdi. Karşılaşmanın son periyodunda üstünlüğü rakibine bırakmayan Real Madrid, 86-83’lük skorla Barcelona’yı eleyerek finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu.

Salon : Stark

: Stark Hakemler : Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah

: Luigi Lamonica, Ilija Belosevic, Mehdi Difallah Barcelona : Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4

: Davies 15, Exum 7, Sertaç Şanlı 2, Smits 1, Hayes, Laprovittola 17, Abrines 7, Higgins, Kuric, Jokubaitis 4, Mirotic 26, Calathes 4 Real Madrid : Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor

: Williams-Goss, Causeur 18, Fernandez 3, Abalde 7, Hanga 4, Deck 7, Poirier 6, Tavares 8, Llull 15, Yabusele 18, Taylor 1. Periyot : 19-19

: 19-19 İlk yarı : 45-34

: 45-34 3. Periyot: 56-60

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