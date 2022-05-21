EuroLeague Final Four’da üçüncü Barcelona oldu

Euroleague Final Four üçüncülük maçında Olympiakos'u mağlup eden Barcelona üçüncü oldu.

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EuroLeague Final Four’da oynanan üçüncülük maçında İspanya temsilcisi Barcelona, Yunanistan takımı Olympiakos’u 84-74 mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada noktaladı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan üçüncülük karşılaşmasına Sarunas Jasikevicius’un yönetimindeki Barcelona; Laprovittola, Calathes, Kuric, Mirotic, Sertaç Şanlı ilk beşiyle başladı. Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos ise Walkup, Dorsey, Papanikolaou, Vezenkov, Fall ilk beşiyle parkede yer aldı.

Maça etkili bir başlangıç yapan Barcelona 10-2’lik seri yakaladı. Olympiakos ise rakibine 16-10’luk seriyle yanıt verirken, ilk periyot 20-18 Barcelona’nın üstünlüğü ile son buldu. İki takımın da birbirine karşı seri yakaladığı bölümlerle geçen ikinci periyot sonunda Barcelona, soyunma odasına 7 sayı farkla önde gitti: 45-38.

Üçüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Barcelona skor üstünlüğünü rakibine bırakmadı ve maçın final periyoduna 62-56 önde girdi. Son periyotta ise farkı açan Barcelona, parkeden 10 sayılık farkla 84-74 galip ayrıldı. Barcelona bu sonuçla birlikte EuroLeague Final Four’u 3. sırada noktaladı.