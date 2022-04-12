Euroleague finali öncesi zehirlendiler… Fenerbahçeli yıldız açıkladı

EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Macaristan ekibi Sopron Basket'e kaybeden ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de bazı isimlerin maç öncesi gıda zehirlenmesi yaşadığı açıklandı.

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EuroLeague Women Final Four finalinde mağlup olan ve kupayı kazanma şansını kaçıran Fenerbahçe’de maç öncesi talihsiz bir olay yaşandı. Fenerbahçeli yıldız Kayla McBride sosyal medya hesabından kaybedilen maçın ardından bir açıklama yaptı. Final karşılaşmasından önce bazı takım arkadaşları ve takım personelleri ile birlikte zehirlendiklerini ve hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

3 İSİM VE KOÇ

Kayla McBride, yaptığı açıklamada kendisinin, Alina Iagupova’nın, Satou Sabally’nin ve Koç Lapena’nın final maçından 1 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.

HASTANEYE GİTTİLER

Kayla McBride, USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından kendisi, Satou Sabally, Alina Yahupova ve Başantrenör Victor Lapena’nın gıda zehirlenmesi geçirdiklerini duyurdu. Final maçından bir gece önce hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını istedi.