Euroleague maçlarına corona ertelemesi

Euroleague'in 19. haftasında oynanması planlanan tüm karşılaşmalar, takımlarda artan corona virüsü vakalarından dolayı ertelendi.

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Euroleague’in bu hafta oynanması planlanan karşılaşmalara corona virüsü engel oldu.

Takımlarda artan corona virüsü vakalarından dolayı daha önce 9 maçtan 8’inin ertelendiği duyurulmuştu. Geriye bugün oynanması planlanan Olimpia Milano-Zenit mücadelesi kalmıştı. Euroleague’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit’te çıkan vakalardan dolayı bu müsabakanın da ertelendiği ifade edildi.

Bu durumun ardından 19. haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu. Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.