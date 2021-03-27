Euroleague | Olympiakos: 71 – Fenerbahçe: 76

Euroleague’in 31’inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Fenerbahçe Beko’yu konuk etti. Atina’daki Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 76-71 kazandı. Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Euroleague’de 19’uncu galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte 18 sayı kaydeden Jan Vesely ise en skorer isim oldu.

Maçın hemen başında her iki takım da karşılıklı geliştirdikleri hücumlardan eli boş dönerken Fenerbahçe Beko; Ahmet Düverioğlu, Dyshawn Pierre ve Jan Vesely'le maçın hemen başında 8-0'ı yakaladı. Ev sahibi Olympiacos maçtaki ilk sayılarını Charles Jenkins ile bulurken; Fenerbaçe bir kez daha doğru kurgulamış pozisyonlarla 6-0'lık bir seri yakaladı ve farkı çift haneli sayılara çıkardı (2-14).

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Bu bölümde Vezenkov ve Kostas Sloukas'la farkı eritmeye çalışan ev sahibine boyalı alanda kurduğu üstünlük ile cevap veren Fenerbahçe, Kyle O'Quinn ve Vesely çiftiyle 7-20'lik üstünlüğü yakaladı. Son 1 dakikanın içine girilirken Printezis ve Spanoulis'le üretken olan Olympiacos karşısında sarı lacivertliler, 5'e 5'te rakibin ön plana çıkartmak istediği oyunculara şans tanımayarak ilk çeyreği 11-20 önde tamamladı.

Çeyreğe ikili sıkıştırmaları uygulayarak başlayan Fenerbahçe, rakibi top kaybına zorladı ve sonucunda Barthel'le 4-0'lık bir seri yakaladı (11-24). Devamında Sloukas'ın dış atışı ve faul çizgisinden isabeti bulmasıyla fark 9 sayıya indi (15-24). Bu bölümde benchten gelen Kenan Sipahi ve Kyle O'Quinn'den de istediği verimi alan temsilcimiz, açık sahayı kullanma ve top çalma anlamında da rakibine üstünlük kurarak TV molasına 23-35 önde girdi.

Çeyreğin devamında her opsiyonu doğru analiz ederek rakibe Lorenzo Brown, Danilo Barthel ve Jan Vesely ile cevap veren Fenerbahçe Beko, farkı 18 sayıya kadar çıkardı (25-43). De Colo-Vesely iş birliğinin yanı sıra konsantrasyon anlamında da rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 27-43 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Jean-Charles ve Vezenkov'un 5-0'lık serisiyle başlayan Olympiacos, skoru 32-43'e getirdi. Bu çeyrekteki ilk sayılar Jan Vesely'den gelirken Jean-Charles, Octavius ve Vezenkov'la bir enerji yakalayan rakip takım farkı 6 sayıya indirdi (39-45). Çeyrekte ilk 5 dakikayı 39-47'yle önde geçen Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Lorenzo Brown'nın oyuna dokunuşuyla nefes aldığımız bu bölümde farkı yeniden çift hanelere çıkardı (47-58). Skor avantajını korumayı başaran temsilcimiz, final periyotuna 49-58 önde girdi.

Final periyotuna Kyle O'Quinn ve Lorenzo Brown'la iyi başlayan Fenerbahçe Beko, skoru 49-63'e taşıdı. Bu çeyrekteki ilk sayıları Vezenkov'la bulan Olympiacos'u; De Colo-Jan Vesely-Dyshawn Pierre ile top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe, takım halinde kararlar verdiği bu bölümü 53-68 önde geçti. Çeyreğin son bölümü ise, oldukça çekişmeli geçti. Rakibin kolay sayı bulmasına imkan verdiğimiz son bölümü ise De Colo ve Pierre'le geçen Fenerbahçe Beko, parkeden 76-71 galip ayrıldı ve EuroLeague’deki 19. galibiyetini aldı.

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