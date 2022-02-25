Euroleague, Rusya hakkında kararını verdi

Euroleague, Rusya’da oynanması planlanan maçların tarafsız bir bölgeye alınacağını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından UEFA ve Formula 1, organizasyonları hakkında yeni bir adım atmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinin yeri değişirken, Formula 1 de Rusya yarışını iptal etti.

Bu gelişmelerden sonra Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Euroleague, Rusya takımlarının iç sahada oynaması gereken maçlarını tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verdi.

Euroleague’de Rusya’yı temsil eden CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan mücadele ediyor.

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