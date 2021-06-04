Euroleague şampiyonluğu sonrası Tuncay Özilhan’dan teşekkür mesajı

Euroleague’de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü’nde Başkan Tuncay Özilhan, bu süreçte yanlarında olan devlet yöneticileri, kamu görevlileri, medya kuruluşları ve medya mensupları, kulüp partnerleri ile paydaşları, saha gerisindeki tüm ekiplere ve uzaktan da olsa kendilerini destekleyen basketbolseverler için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Tuncay Özilhan’ın teşekkür mesajı şöyle;

“45 yıldır Türk sporunu ileriye götürmek ve basketbolu tüm gençlere sevdirmek amacıyla hareket eden, bu misyonla uluslararası alanda da ülkemizi başarı ile temsil eden Anadolu Efes Spor Kulübümüzün, Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda şampiyon olmasının haklı mutluluğunu yaşıyoruz.

Türk basketbolunun en çok kupa kazanan takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü, 1996 yılında takımlar bazında ülkemizin ilk Avrupa kupası olan Koraç Kupası'nı alarak Türk basketbolunu zirveye taşımıştı. Bugün ise Euroleague'in 2020 – 2021 sezonunda zafer kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Türk milletini bir kez daha gururlandırdı.

Bu başarıya imza atmamızda emeği geçen Yönetim Kurulu üyelerimizi, kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi ve oyuncularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluk yürüyüşünde kulübümüzün yanında olan devlet yöneticilerimize, kamu görevlilerine, medya kuruluşlarına ve medya mensuplarına, kulüp partnerlerimize, paydaşlarımıza, saha gerisindeki tüm ekiplerimize ve uzaktan da olsa bizleri tüm güçleriyle destekleyen basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyon olduğumuz andan itibaren kulübümüze tebrik mesajları ileten herkese de ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin.

Anadolu Efes Spor Kulübü bir spor kulübünden daha fazlası Güçlü altyapı organizasyonu sayesinde kuruluşundan itibaren çocuklarımızı basketbol kültürüyle buluşturuyor, spor yoluyla sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu anlayışla kurulduğumuz günden bu yana Türk sporuna binlerce genci kazandırdık. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak hem ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmeyi sürdürme hem de altyapı çalışmalarımız ve sosyal projelerimizle Türk basketboluna ve toplumumuza değer katma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Tüm basketbolseverleri, önümüzdeki süreçte de Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte #BenimYerimBurası demeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.