Euroleague şampiyonu Anadolu Efes yurda döndü!

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapan lacivert-beyazlı kafileyi uçak çıkışında bando ekibi karşıladı. Başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular, bando ekibinin çaldığı şarkılara eşlik ederek şampiyonluğu kutladı. Basketbolcular ve teknik ekip daha sonra çıkışta bekleyen ailelerinin yanına gitti ve mutluluklarını paylaştı.

Başantrenör Ergin Ataman çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl Eurolegue'de gösterdikleri başarılı performansa rağmen ligi tamamlayamadıklarını söyleyen deneyimli başantrenör, “Bu sene görevi tamamladık. Tabii ki şimdilik tamamladık. Euroleague kupasını aldık. En büyük kupayı aldık. Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Ben buradan tüm ekip arkadaşlarıma, oyuncularıma ve bizi destekleyen ekran başında yüzbinlerce vatandaşımıza çok teşekkür ediyorum. Dünden beri herkesin büyük bir sevgisi, saygısı, ilgisi var. Cumhurbaşkanımız'dan, siyasi partilerimizden, belediye başkanlarımızdan herkese çok teşekkür ediyorum. Türk halkına bizle tek yürek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Söz vermiştik, yerine getirdik. O açıdan gururluyum” diye konuştu.

Kariyerinin 4. Avrupa kupası olduğunun hatırlatılması üzerine Ataman, “Daha devam eder. Yeter ki bu kadar güzel organizasyonlar olsun. Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun en organize, en düzgün organizasyonlarından biri. Sadece şampiyonluklar değil, Türk sporuna kazandırdığı oyuncular, Türk gençlerine yapmış olduğu imkanlar var. Ben de görevimi yapıyorum. Türk insanının neler başarabileceğini hep birlikte gösteriyoruz. Takımımızda çok değerli Türk oyuncularımız var. Sertaç Şanlı bu takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Takım kaptanımız Doğuş Balbay kupayı havaya kaldırdı. Genç oyuncularımız var. O açıdan da ayrı bir mutluluk yaşıyorum” şeklinde konuştu.

DOĞUŞ BALBAY: AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLARAK DÖNDÜK

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğuş Balbay, “Ülkemize Avrupa'nın en büyüğü olarak döndük. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyorduk ama bir tek bu kupa eksik kalmıştık. Bugün bu kupayı ülkemize getirmek nasip oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Tüm ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Bu kupa hepimizin, Türkiye'nin kazandığı bir kupa. İnşallah devamı gelir” diye konuştu.

Bundan sonraki hedefleri hakkında konuşan başarılı oyuncu, “Devam, her zaman hedeflerimiz yüksek. Anadolu Efes olarak, Türkiye basketbol tarihinde de Avrupa kupalarını ülkemize getiren ilk kulübüz. Uzun bir aradan sonra ülkemize tekrar getirdik. Umarım bu kadar aralıklı olmaz. Daha kısa sürelerde daha çok kupalar kazanmak nasip olur. Hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Başkanımız Tuncay Özilhan ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize destek oldu. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizim yanımızda oldular. Almanya'da bu gücü hissettik. Bu bir ekip işi. Bu kupayı hep beraber kazandık. Ülkemize getirdik. Türkiye adına kazanılan bir kupa” şeklinde konuştu.

SHANE LARKIN: MUTLUYUZ

Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, “Bu kupayı evimize getirdiğimiz mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye'ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

MICIC: HAYATIM BOYUNCA GURUR DUYACAĞIM

Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'te MVP seçilen Vasilije Micic, “İyi hissediyorum ve son röportajımda sevinirken söylemiştim. İyi bir yoldayız. Hayatım boyunca bununla gurur ve mutluluk duyacağım. Bazı zamanlar oyunu oynamak zordu ve uğraşlı bir sezon geçirdik ve bunun sonunda Euroleague'de şampiyon olduk” dedi.