Euroleague şampiyonu Doğuş Balbay, SözcüHaftasonu’nda

RÖPORTAJ – MELİH SADIKOĞLU / SÖZCÜ HaftaSonu, Euroleague zaferiyle tüm Türkiye'yi sevince boğan Anadolu Efes'in Kaptanı Doğuş Balbay'ı konuk etti. Balbay, A'dan Z'ye çok özel açıklamalarıyla sizlerle…. 21 Ocak 1989'da İstanbul'da dünyaya gelen Doğuş'un basketbol kariyerinin başlaması ve buralara kadar gelmesi eşi benzerine az rastlanan bir hikayeyle başladı. İlköğretim okuduğu yıllarda Kadıköy'ün Kozyatağı semtinde Cemal Diker İ.O'nda basketbolla tanışan Balbay'ın yeteneği kısa sürede fark edildi ve Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde boy gösterdi.

ABD’DE EN İYİ SAVUNMACI

Lise öğrenimine kazandığı bursla birlikte ABD topraklarında devam etti ve Brewster Academy, Wolfeboro, New Hampshire ile U.S'e taşındı. Texas Longhorns'da “Yılın en iyi savunmacı” ödülünü alan deneyimli guard, 1 Temmuz 2011 yılında Anadolu Efes'e transfer oldu. Yurda dönen Doğuş, hem kulübünde hem de Milli Takım'da performansını yükselterek devam etti. Kaptanı olduğu takımla rüya gibi bir sezon geçiren Balbay'ın Sözcü HaftaSonu'na yaptığı çok özel açıklamaları şöyle:

BASKETBOLU EFES SEVDİRDİ

“Öncelikle Anadolu Efes'in kaptanı olmak çok büyük gurur ve mutluluk benim için. 1996'da kazanılan Koraç Kupası ile birlikte ülkemizde basketbol sevgisi Efes Pilsen ile artarak devam etti ve bu günlere geldi. Efes'e ilk adım attığımda Avrupa Şampiyonluğu yaşayabileceğimi düşünmüştüm fakat kaptan olarak bu kupayı kaldıracağımı birkaç sene öncesine kadar hayal etmemiştim. Gerçekten rüya gibi bir sezon sonunda hem Türkiye hem de Avrupa'da zirve olabilmeyi başardık.

LİGDEKİ KALİTE ARTTI

Sponsorların ve gelirlerin yükselmesi ile birlikte son 10-15 yıldır diğer takımların da yatırım yapması ile çok daha rekabetçi bir lig oluştu. Bu rekabet Avrupa kupalarının kazanılmasında büyük rol oynadı. Farklı kategorilerde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Darüşşafaka ülkemize kupa getirdiler. Bizler de bu sene Avrupa'nın en büyüğü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz ve bunu tetikleyen en büyük etken kararlılık ve çok çalışmaktan geliyor.”

ʻʻ Eşime ev işlerinde ya da Austin'in bakımında elimden geldiğince yardımcı olurum. Yemekte çok iyi değilim ama sabah kahvaltılarını ben hazırlarım genellikle. Marifetli olduğum alanlar kısıtlı fakat ekonomi ve emlak haberlerini takip etmeyi severim. Doğuş Balbay

ERGİN AĞABEYLE DENEYİM KAZANDIM

Doğuş Balbay, şampiyon koç Ergin Ataman ile ilgili şunları söyledi: “Ergin ağabey, oyuncusuna her zaman özgürlük veren, aynı zamanda sahada en iyi verimi alabilmek için yüksek derecede disiplini sağlayabilen bir koç. Oyun sistemine sadık kaldığınız takdirde hem oyuncuya hem de izleyicilere zevk veren bir basketbol sergileyebiliyorsunuz. Beraber çalıştığımız süre içerisinde gerek saha içi gerek saha dışı birçok deneyim kazandım sayesinde.”

MOTİVASYON KAYNAĞIM AİLEM

Doğuş Balbay, 2017'den beri ABD'li eşi Erica'yla mutlu ve huzurlu bir evlilik sürdürüyor. Austin adında erkek çocuğu olan çift, yeni doğacak kızlarını heyecanla bekliyor. Doğuş, ailesiyle nasıl bir yaşantı sürdürdüğünü şöyle anlattı: Onlar benim en büyük motivasyon kaynağım. Özellikle Austin dünyaya geldikten sonra artık tüm odağımız o oldu. Hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Yeni doğacak kızımız için de çok heyecanlıyız. Allah sağlıkla kucağımıza almamızı nasip eder inşallah. Çok yoğun maç ve seyahat trafiğimiz oluyor sezon içerisinde. Austin'ın uyku saatleri çok düzenli ve çoğu zaman ben antrenmandan ya da deplasmandan döndüğümde uyumuş oluyor. Mümkün olduğunca erken kalkıp günüme onunla başlamak benim için çok önemli.

ʻʻ Pandemi nedeniyle hemen hemen tüm vaktimiz evde geçtiği için Erica ile dizi veya film izlemeye bol bol vaktimiz oldu geçen sene. Genel olarak en beğendiğim Türk dizileri Kardeş Payı ve İşler Güçler. Yabancı film olarak Esaretin Bedeli beni çok etkilemiştir. Doğuş Balbay

MERT GÜNOK İLE PARKERLERDEN GELEN DOSTLUK

Hem Anadolu Efes'te hem de A Milli Takım'da istikrarlı bir performans sergileyip Türk basketboluna hizmet veren Doğuş Balbay'ın kendisi gibi aynı konumda A Milli Futbol Takımı'nda mücadele eden Mert Günok'la hayat hikayeleri okul yıllarında kesişiyor. 2002 yılında daha kaleci olmaya karar vermemiş Mert ile Doğuş, okul takımında basketbolda birlikte forma giydi. Mert, Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu kazandı ve A Milli Takım'a yükseldi.

Doğuş da 32 yaşında hem Türkiye'de hem de Avrupa'da şampiyon olarak büyük gurur yaşadı. Yıldız basketbolcu, milli kaleciyle olan dostluğunu şöyle dile getirdi: “Mert ile irtibatımızı hiç koparmadık sürekli haberleşiyoruz. Profesyonel hayatta karşımıza çıkan zorluklarda da birbirimize danışıp fikir alışverişinde bulunuyoruz.”