Euroleague takımlarından Rus ekiplerine tepki

18 takımlı Euroleague'de Zalgiris Kaunas ile Barcelona, Rus takımlarına karşı tepki koydu! Litvanya temsilcisi, Rusya'daki deplasmanlara gitmeyeceklerini açıklarken; Barcelona da erteleme kararı öncesinde Zenit ve CSKA Moskova maçları için deplasmana gitmekten vazgeçti.

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Euroleague’de mücadele eden Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, Rus takımlarına karşı tepki gösterdi. Kaunas, CSKA Moskova ve Zenit maçları için Rusya’ya gitmeyeceklerini açıkladı.

25 ve 8 Nisan’daki maçlar öncesinde Zalgiris Kunas Genel Menajeri Paulius Motiejunas, “Normal sezonun iki maçı için Rusya’ya gitmeyeceğiz. Euroleague’de mücadele eden tüm kulüplerle konuşacağız. Bizim boykotumuza katılmaları çağrısında bulunacağız. Sadece Rusya’da oynanacak maçları değil Rus takımları ile olan tüm maçları boykot etmelerini isteyeceğiz” ifadelerini kullanarak Rus takımlarına karşı boykot çağrısında bulundu.

BARCELONA DA RUSYA’YA GİTMEDİ

Barcelona, yarın (Cuma) Rusya’nın Zenit takımıyla deplasmanda oynayacağı maç için deplasman gitmeme kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi nedeniyle takım olarak toplantı yaptıklarını ve deplasmana gitmeyeceğini açıklayan Barcelona, 25 Şubat’ta Zenit ve 27 Şubat’ta CSKA Moskova ile maç yapacaktır.

Ancak Euroleague yönetimi, 3 Rus temsilcisinin bu haftaki maçlarının ertelendiğini duyurdu.