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Euroleague’de 33. haftanın MVP’si Shane Larkin

Euroleague'de Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, ALBA Berlin karşısında 28 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile oynadı ve 36 verimlilik puanı ile haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

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Euroleague’de 33. haftanın MVP’si Shane Larkin

Euroleague’de 33. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Anadolu Efes’in Sinan Erdem Spor Salonu’nda Alman ekibi ALBA Berlin’i 87-77 mağlup ettiği müsabakada gösterdiği performansla galibiyetle büyük rol oynayan yıldız basketbolcu Shane Larkin haftanın MVP’si seçildi.

Larkin maçı 28 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma ile tamamladı. 29 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 36 verimlilik puanı aldı.

Larkin bu sezon daha önce 16. haftada da haftanın MPV’si olmuştu.

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