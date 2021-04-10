Euroleague’de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun rakipleri belli oldu

Euroleague’de normal sezon dün oynanan mücadeleler ile sona erdi. Son maçında Olimpia Milano’ya deplasmanda 98-75 mağlup olan Anadolu Efes, Euroleague’i üçüncü sırada tamamladı. Anadolu Efes, ikinci ve dördüncü çeyrekte hiç sayı üretememesi mağlubiyetin en büyük nedeni oldu.

Normal sezonu 3. sırada bitiren Anadolu Efes, 6. sırada yer alan Real Madrid ile eşleşirken, normal sezonu 7. sırada bitiren Fenerbahçe Beko ise 2. sıradaki Rus ekibi CSKA Moskova’nın rakibi oldu.

Euroleague’de üç eşleşme kesinleşirken, kalan diğer eşleşme ise Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen Zenit-Panathinaikos karşılaşmasının ardından belli olacak. Rus ekibi Zenit, o mücadeleyi kazanması halinde 8. olup Barcelona ile eşleşecek. Panathinaikos’un kazanması durumunda ise Barcelona-Valencia Basket eşleşmesi oluşacak.

Euroleaguede son 8 eşleşmeleri şu şekilde:

Barcelona – Zenit/Valencia Basket

CSKA Moskova – Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes – Real Madrid

Olimpia Milano – Bayern Münih