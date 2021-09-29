Euroleague’de ilk hafta heyecanı
Euroleague'de yeni sezon Monaco ile Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Euroleague’de yeni sezon heyecanında ilk hafta yarın ve 1 Ekim’de oynanacak maçlarla yaşanacak. Sezonun açılış müsabakasında Monaco ile Panathinaikos karşılaşacak. Anadolu Efes, Real Madrid ile deplasmanda, Fenerbahçe de evinde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
Euroleague’de ilk haftanın programı şöyle:
Yarın
Monaco – Panathinaikos
Olimpia Milano – CSKA Moskova
Real Madrid – Anadolu Efes
Maccabi Tel Aviv – Bayern Münih
1 Ekim Cuma
UNICS Kazan – Zenit
Fenerbahçe Beko – Kızılyıldız
ASVEL – Zalgiris
Olympiakos – Baskonia
Barcelona – Alba Berlin
SON ŞAMPİYON MADRİD DEPLASMANINDA
Euroleague’in son şampiyonu Anadolu Efes, Avrupa’da sezonu İspanya’da açıyor. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında yarın TSİ 21.45’te Wizink Center’da Real Madrid ile karşılaşacak.
Efes ile Madrid, Euroleague’de bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İspanyol ekibi 25 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 12 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
İki takım geçtiğimiz sezon 5 Play-Off, 2’si de normal sezon olmak üzere 7 kez karşılaştı. Efes, Play-Off’larda rakibini seride 3-2 geçerek adını Final-Four’a yazdırmıştı.
Karşılaşmayı Robert Lottermoser, Olegs Latisevs ve Carmelo Paternico üçlüsü yönetecek.