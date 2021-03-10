Euroleague’de play-off’a pandemi ayarı

Basketbolun NBA'den sonraki en önemli kulüp turnuvası Euroleague'de play-off ve dörtlü final yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi.
Covid-19 pandemisinin devam etmesi nedeniyle alınan kararlar, kulüpleri zor durumda bırakacak.
Yeni kararlar şöyle:
- Herhangi bir play-off maçı mevcut salonda oynanamazsa salon değişecek.
- Play-off maçları en fazla 1 kez ertelenecek. İlk ertelemeye sebep olan takım hükmen mağlup sayılacak.
- Bir takım, play-off maçına çıkaracağı 8 oyuncusu olmazsa hükmen yenik sayılacak. İki ekip de sahaya takım çıkaramazsa seride önde olan galip ilan edilecek.
- Kısıtlamalar ve yeterli oyuncu olmaması nedeniyle bir takım dörtlü finalde maça çıkamazsa, normal sezon sıralamasına göre başka bir takım davet edilecek.
- 2'den fazla takım dörtlü finale katılamazsa organizasyon ertelenecek ve farklı bir konumda gerçekleştirilecek.