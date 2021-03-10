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Euroleague’de play-off’a pandemi ayarı

Türkiye'yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun temsil ettiği Euroleague'de mücadele eden takımları zorlu bir süreç bekliyor.

Güncellenme: 09:26, 10/03/2021
Spor HaberleriBasketbol
Euroleague’de play-off’a pandemi ayarı

Basketbolun NBA'den sonraki en önemli kulüp turnuvası Euroleague'de play-off ve dörtlü final yönetmeliklerinde değişikliklere gidildi.

Covid-19 pandemisinin devam etmesi nedeniyle alınan kararlar, kulüpleri zor durumda bırakacak.

Yeni kararlar şöyle:

  • Herhangi bir play-off maçı mevcut salonda oynanamazsa salon değişecek.
  • Play-off maçları en fazla 1 kez ertelenecek. İlk ertelemeye sebep olan takım hükmen mağlup sayılacak.
  • Bir takım, play-off maçına çıkaracağı 8 oyuncusu olmazsa hükmen yenik sayılacak. İki ekip de sahaya takım çıkaramazsa seride önde olan galip ilan edilecek.
  • Kısıtlamalar ve yeterli oyuncu olmaması nedeniyle bir takım dörtlü finalde maça çıkamazsa, normal sezon sıralamasına göre başka bir takım davet edilecek.
  • 2'den fazla takım dörtlü finale katılamazsa organizasyon ertelenecek ve farklı bir konumda gerçekleştirilecek.
Anadolu Efes Fenerbahçe oyuncu Türkiye