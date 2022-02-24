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Euroleague’de Rusya ekiplerinin maçları ertelendi

Euroleague bu hafta oynanacak karşılaşmalar arasında 3 Rus takımının maçlarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

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Euroleague’de Rusya ekiplerinin maçları ertelendi

Euroleague’in 26. haftasında oynanması gereken 3 karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Rus ekiplerinin karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak.

Rusya’ya gitmeyeceğini açıklayan Barcelona’nın ardından Euroleague yönetimi 3 Rus ekibinin maçlarını ertelendi

  • Bayern Münih-CSKA Moskova
  • Baskonia-UNICS Kazan
  • Zenit-Barcelona

18 takımlı Euroleague’de CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan ile birlikte 3 Rus takımı mücadele ediyor.

Barcelona Bayern Münih Moskova Rusya St. Petersburg Ukrayna