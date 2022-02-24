Euroleague’de Rusya ekiplerinin maçları ertelendi
Euroleague bu hafta oynanacak karşılaşmalar arasında 3 Rus takımının maçlarını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.
Euroleague’in 26. haftasında oynanması gereken 3 karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından Rus ekiplerinin karşılaşmaları bu hafta oynanmayacak.
Rusya’ya gitmeyeceğini açıklayan Barcelona’nın ardından Euroleague yönetimi 3 Rus ekibinin maçlarını ertelendi
- Bayern Münih-CSKA Moskova
- Baskonia-UNICS Kazan
- Zenit-Barcelona
18 takımlı Euroleague’de CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazan ile birlikte 3 Rus takımı mücadele ediyor.