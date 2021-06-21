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EuroLeague’de yılın koçu Ergin Ataman

EuroLeague'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, organizasyonda yılın koçu ödülünün sahibi oldu.

Güncellenme: 18:55, 21/06/2021
Spor HaberleriBasketbol
EuroLeague’de yılın koçu Ergin Ataman

EuroLeague’de sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman da sezonun en iyi koçu seçildi.

Bu ödülü kazanmayı başaran ilk Türk başantrenör de olan Ergin Ataman, ödülünü EuroLeague’de 2021-2022 sezonun ilk iç saha maçından önce düzenlenen bir törenle alacak.

12 OY ALDI

EuroLeague’deki takımların başantrenörlerinin oyları sonucu bu ödüle layık görülen Ergin Ataman, kariyerinde ilk kez bu ödülün sahibi oldu. Organizasyonda yer alan 18 takımın başantrenörünün 12 tanesinin ilk tercihi olan Ataman’ı sırasıyla Bayern Münih başantrenörü Andrea Trinchieri, Olimpia Milano başantrenörü Ettore Messina ve Barcelona başantrenörü Sarunas Jasikevicius takip etti.

Normal sezonu 22 galibiyet ile tamamladıktan sonra Final-Four’da CSKA Moskova ve Barcelona’yı deviren Anadolu Efes, EuroLeague şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:18:51,