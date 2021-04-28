Euroleague’den flaş Final-Four kararı

Euroleague Yönetimi, Final-Four için basketbolseverlerin merakla beklediği kararı aldı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam eden corona virüsü salgını nedeniyle yönetim, 28-30 Mayıs’ta Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak olan Final-Four’un seyircisiz oynanacağını açıkladı. Yönetim yaptığı açıklamada, taraftarların ve katılımcıların daha sağlıklı ve güvenli bir organizasyon geçirmesi için böyle bir karar aldığını öte yandan Final-Four’a katılan ekiplerin, çalışan personellerin ve medyanın katı hijyenik protokolleri ile takip edileceğini duyurdu.

Taraftarlar ve gazeteciler için dijital ortam oluşturulacak

28 ve 30 Mayıs tarihlerinde Almanya’nın Köln kentindeki Lanxess Arena’da gerçekleşen olan Euroleague Final-Four’da kısıtlamalar nedeniyle katılamayacak olan medya mensuplarının ve taraftarların organizasyonu sahada takip eder gibi fırsatlar oluşturarak, dijital adımlar atılacağı ve uzaktan hizmetler sağlanacağı açıklandı.

Euroleague Çeyrek Finali’nde iki temsilcimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko mücadele ediyor. Final Four’a kalmak için Anadolu Efes, Real Madrid; Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova engelini aşmak zorunda… Anadolu Efes seride 2-1 öndeyken, Fenerbahçe Beko ise CSKA Moskova karşısında seride 2-0 geride bulunuıyor.