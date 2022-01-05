Euroleague’i corona vurdu! 7 maç ertelendi

Euroleague’in 19. haftasında oynanması planlanan 7 karşılaşma, takımlardaki artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.

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Euroleague'de corona virüs şoku yaşanıyor. Ligde 19. hafta karşılaşmaları yapılması planlanırken, takımlarda artan corona virüs vakalarından dolayı mücadelelerin çoğu ertelendi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 müsabakanın ileri tarihte oynanacağı duyuruldu. Bu hafta geriye sadece CSKA Moskova-Barcelona ve Olimpia Milano-Zenit karşılaşmaları kaldı.

Aralarında Türk takımları Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçlarının da olduğu ertelenen mücadeleler şöyle: