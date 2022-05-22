Fatih Söylemezoğlu yazdı: Şampiyon Anadolu Efes

Türkiye'nin tecrübeli emekli hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu, Anadolu Efes'in EuroLeague zaferini SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2015'TEN beri Efes ve Fenerbahçe'nin demir attığı EuroLeague Final Four'larında bir kez daha hem de üst üste ikinci kez şampiyonluk gördük. Tebrikler Efes…

PANDEMİ koşulları, savaşın parkeye inen artı ve eksileri vs. derken, her geçen gün hedefe konsantrasyonunu artıran Efes mutlu sona ulaşmayı yine başardı.

GÜNÜN hikâyesini Efes'in kısaları ile Real'in uzunlarının yazacağı belliydi. İlk çeyrekte içeride Tavares'in üstünlüğü ve hücumda zorlanmamız endişe yarattı. Ancak Larkin'e son hızlı hücumunda Taveres'in yaptığı 2. faul neticesinde bench'e gitmesi, maçın gidişatını değiştiren en büyük etken oldu.

2. ÇEYREKTE Dunston'ın 3. faulü alması, hücumda bir türlü tempo bulamamıza rağmen Larkin ve Mircic'in skoru sürüklemesi, bizi oyunda tuttu.

İKİNCİ devrede Tibor'un üçlüğü ve Tavares'in 3. faulü alması, adeta maçı yeniden başlattı. Bu süreçte biz hâlâ ‘X faktör'ü ararken, Real'in yorulup faul almaya başlaması iyiye işaretti. Maçta Efes'in adeta yakıt deposu olan Larkin, kupayı getirdi. Hak edilmiş bu başarıda emeği geçen herkese kutlu olsun.

ÜST üste 6. kez bir Türk takımının final oynayıp 3. kez şampiyon olmasına rağmen yıllardır bıkmadan usanmadan sezon içinde yok İspanyol lobisi, yok Rus mafyası, yok Yunan lobisi, yok ev sahibi takım avantajı, yok kiracı mağduriyeti gibi paranoyak yaklaşımlar oldu. Süreklilik kazanan bu başarılar sonrası günlük şovlar bir kenara bırakılmalı. “Final Four'da bir tane bile yerli oyuncu oynatamayan tek takım neden biziz” sorusunun cevabını aramaya geç de olsa başlamamız gerek!

BU gerçeği kenara bırakıp “Hakemlere rağmen başardık” diyenlere ise gülmekten başka yapacak bir şey yok!