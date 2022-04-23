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Fenerbahçe Beko 92-63 Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Türk Telekom’u konuk etti. Karşılaşmayı 92-63 kazanan sarı lacivertliler, 23. galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu.

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Fenerbahçe Beko 92-63 Türk Telekom

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29’uncu hafta maçında Türk Telekomu 92-63 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Metecan Birsen 14 sayı kaydederken, deplasman ekibinde JaJuan Johnson ürettiği 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

  • Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
  • Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
  • Fenerbahçe Beko: Henry 5, Şehmus Hazer 8, Pierre 10, Vesely, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 13, Metecan Birsen 14, De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 9, Biberovic 8, İsmet Akpınar 3
  • Türk Telekom: Perez 7, Erdi Gülaslan 1, Dawkins 6, Johnson 16, Ellis 8, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es
  • 1. Periyot: 28-12
  • İlk devre: 50-31
  • 3. Periyot: 67-43