Fenerbahçe Beko 92-63 Türk Telekom
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Türk Telekom’u konuk etti. Karşılaşmayı 92-63 kazanan sarı lacivertliler, 23. galibiyetine imza attı ve zirvedeki yerini korudu.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi 29’uncu hafta maçında Türk Telekomu 92-63 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Metecan Birsen 14 sayı kaydederken, deplasman ekibinde JaJuan Johnson ürettiği 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
- Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
- Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi
- Fenerbahçe Beko: Henry 5, Şehmus Hazer 8, Pierre 10, Vesely, Booker 13, Ahmet Düverioğlu 13, Metecan Birsen 14, De Colo 9, Melih Mahmutoğlu 9, Biberovic 8, İsmet Akpınar 3
- Türk Telekom: Perez 7, Erdi Gülaslan 1, Dawkins 6, Johnson 16, Ellis 8, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz 8, Burak Gözeneli 10, Arda Özdoğan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es
- 1. Periyot: 28-12
- İlk devre: 50-31
- 3. Periyot: 67-43