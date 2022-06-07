Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes final serisi başlıyor
Bir taraftar 4 yıllık hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe Beko, diğer tarafta üst üste 2 kez Euroleague kazanan ve ligde de üst üste 3. şampiyonluğunu isteyen Anadolu Efes... İki takım, ING Basketbol Süper Ligi Play Off Final Serisi'nde kozlarını paylaşacak.
ING Basketbol Süper Ligi Play Off Final Serisi bu akşam başlıyor. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i karşı karşıya getirecek final serisinin ilk maçı saat 20.00'de başlayacak.
3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, ev sahibi avantajı lig lideri Fenerbahçe Beko'da olacak. Federasyonun açıkladığı takvime göre serinin ilk maçı bu akşam, ikinci maçı 9 Haziran'da ve üçüncü maçı 11 Haziran tarihlerinde oynanacak. Serinin devam etmesi hâlinde maçlar iki günde bir oynanmaya devam edecek.
EFES SERİYE DEVAM, FENERBAHÇE HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
Anadolu Efes, finalde Fenerbahçe’ye üstünlük sağlayarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. Fenerbahçe Beko da 4 yıllık şampiyonluk özlemine bu yıl son vermeyi hedefliyor.