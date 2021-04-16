Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçına corona engeli

ING Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında bu akşam oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes mücadelesi, corona vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Sarı-lacivertli takımda corona virüse yakalananların sayısı 7 olunca karşılaşma ertelendi.

TBF’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Fenerbahçe Beko takımında yapılan son tetkikler sonrası artan Covid-19 vakaları nedeniyle, ING Basketbol Süper Ligi 29. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı Basketbolda Dönüş Protokolü “12. Bölüm – Müsabakaların Ertelenmesi” maddesi uyarınca ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

FENERBAHÇE’DE 7 OYUNCU CORONA POZİTİF

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Bugünün test sonuçlarına göre takımımızdaki pozitif vaka sayısı yediye yükselmiştir. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.