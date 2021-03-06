Fenerbahçe Beko ASVEL’i yıktı, Euroleague yürüyüşü sürdü: 86-90

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 28. hafta maçında Fransa temsilcisi ASVEL'e konuk oldu. Astroballe'de oynanan maçı 90-86 kazanan sarı Fenerbahçe Beko, 17. galibiyetini aldı. De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi olurken, Guduric ve Pierre de 13’er sayılık katkıda bulundu. ASVEL’de ise Lighty 15, Bako ve Cole ise 14’er sayı kaydetti.

Nando De Colo, Marko Guduric, Edgaras Ulanovas, Jan Vesely, Ahmet Düverioğlu beşiyle karşılaşmaya başlayan Fenerbahçe Beko, maçın başında De Colo'nun asistleri, Guduric'in basketleriyle 5-15 öne fırladı. 9-0'lık seri ile skoru 18-18'de eşitleyen ev sahibi takım karşısında Kyle O’Quinn'le seriyi sonlandıran temsilcimiz, çeyreği de 20-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Fransız ekibi karşısında skoru 29-29'da eşitleyen Fenerbahçe Beko, Pierre ile de 34-31 öne geçti. Skor 36-36'da bir kez daha eşitlenirken, De Colo'nun sayılarıyla Fenerbahçe Beko soyunma odasına 40-38 önde gitti. Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Igor Kokoskov'un öğrencileri, De Colo'nun üçlüğüyle de skor üstünlüğünü sürdürdü. (50-49)

Üçüncü çeyreğin ikinci bölümde skor üstünlüğü ara ara el değiştirdi ve ev sahibi takım periyotu 60-59 önde tamamladı. Dördüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. (67-65) Dyshawn Pierre'nin basket faulüyle skoru 70-70'te eşitleyen Fenerbahçe Beko, Lorenzo Brown ile öne geçti. (77-76) De Colo ile farkı 4 sayıya çıkaran sarı lacivertliler, maçın sonunu da iyi oynadı ve karşılaşmadan 90-86 galip ayrıldı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de tepki dinmiyor: 9 saniyelik orta oyunu

1.Çeyrek: 18-20

2.Çeyrek: 20-20

3.Çeyrek: 22-19

4.Çeyrek: 26-31

Skor dağılımı: De Colo 24, Guduric 13, Pierre 13, O'Quinn 11, Vesely 9, Brown 9, Barthel 6, Ahmet 5.

Igor Kokoskov: ‘Çok mutluyum’

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, ASVEL deplasmanında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Oyuncularını tebrik eden Kokoskov, “Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. ASVEL çok zorlu bir rakip. Çok fiziksel ve sert oynuyorlar. Boyalı alanda etkililerdi ve üçlükler de buldular. İstedikleri her anda post-up'lar ile çember altını kullanabildiler ve perimetreden de üçlükler kaydettiler. Bu, zorlu ve değerli bir birleşim. Howard iyi bir karşılaşma çıkardı, birkaç çok önemli üçlük buldu. Bu, savunmamızın daha çok açılmasına neden oldu. Ancak genel olarak takımımın performansından dolayı çok mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum. Odaklandılar, hem mental hem de fiziksel olarak iyi hazırlandılar. Bu meydan okumaya hazırdılar. Gerçekten çok sert bir karşılaşma oldu. Bu mücadeleden, aldığımız sonuçtan ötürü çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

