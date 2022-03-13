Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçına corona ertelemesi

Euroleague'de Bayern Münih ile karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe Beko, Alman ekibindeki Covid-19 vakalarının artması nedeniyle maçın ertelendiğini duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Bayern Münih’teki Covid-19 vakaları sonucunda maçta görev alacak oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle Euroleague karşılaşmasının ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıkalmada, “Fenerbahçe Beko'nun 15 Mart Salı günü 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Bayern Münih ile oynaması gereken Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu karşılaşması, rakibimizde artan Covid-19 vakaları sonucunda maça çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi nedeniyle ertelenmiştir. Fenerbahçe Beko-Bayern Münih mücadelesi için yeni tarih EuroLeague yönetimi tarafından belirlenecektir” denildi.

Bayern Münih’e geçmiş olsun dileklerini ileten sarı lacivertli kulüp, “Bayern Münih takımına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Covid vakalarından etkilenen kişilere acil şifalar diliyoruz. Mücadelenin taraftarlarımız tarafından satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirme Kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır” ifadelerini kullandı.