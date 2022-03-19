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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex derbisi Fenerbahçe’nin

Sahasında Beşiktaş Icrypex'i konuk eden Fenerbahçe Beko, derbi maçta gülen taraf olarak ING Basketbol Süper Ligi'ndeki liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex derbisi Fenerbahçe’nin

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Beko sahasında Beşiktaş Icrypex’i 90-81 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko ligdeki 20. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Icrypex ise 11. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 18, De Colo 24, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet Akpınar, Metecan Birsen

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

Beşiktaş Icrypex: Jefferson 23, Kenan Sipahi 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Egehan Arna 2, Yağız Aksu, Whitehead

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 19-19

Devre: 51-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 69-57 (Fenerbahçe lehine)