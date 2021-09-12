Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’tan Şehmus Hazer’i resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko, son olarak Beşiktaş’ta forma giyen genç basketbolcu biri olan Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaşta forma giyen guard Şehmus Hazer ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Şehmus Hazere hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Beşiktaş Kulübü de ayrılığı resmi sitesinden duyururken, “Şehmus Hazer'e Kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

Şehmus Hazer kimdir?

15 Şubat 1999'da dünyaya gelen Şehmus Hazer, kariyerine Bandırma Kırmızı'da başladı. 2015-16 sezonunda ilk kez Bandırma Kırmızı ile TBL'de mücadele eden Şehmus, 2016-17'de de aynı takımın formasını giydi. 2017-18'de Banvit ile BSL ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Şehmus, aynı sezonda Bandırma Kırmızı'yla TBL'de de önemli süre ve sorumluluk almaya devam etti. Şehmus, 2018-19 sezonunda da Banvit ile ligimizde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

2019-20 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile yine BSL ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Şehmus, performansını önemli ölçüde arttırdı. Ligde 7.4 sayı, 2.4 ribaund, 1.8 asist ortalamaları yakalayan başarılı sporcu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 9.9 sayı, 2.3 ribaund, 2.2 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri tutturdu. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Şehmus, Türkiye liginde maç başına 14.9 sayı, 3.8 ribaund, 4.1 asist ve 1.4 top çalma istatistikleri yakaladı. Başarılı oyuncu, FIBA Europe Cup'ta ise 14.0 sayı, 2.3 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarıyla oynadı. Şehmus Hazer, 2021 yazında NBA Yaz Ligi'nde Cleveland organizasyonu ile forma şansı buldu. Üç maçta süre alan Şehmus, 5.0 sayı, 1.3 ribaund, 1.0 asist istatistikleri tutturdu.

Şehmus, Türkiye’yi geçmiş yıllarda 18 Yaş Altı ve 20 Yaş Altı Milli Takımlarda da başarıyla temsil ederken, daha sonra A Milli Takım’a yükselmeyi de başardı. Son olarak A Milli Takımı ile Olimpiyat Elemeleri'nde forma giydi. Oldukça çabuk bir oyuncu olan ve özellikle açık sahada etkinliğini arttıran Şehmus, aynı zamanda çembere agresif bir şekilde atak ederek ve topsuz oyun üzerinden skor üreterek takımına hücumda katkı sağlıyor.