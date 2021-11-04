Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova’yı devirdi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8. haftasında CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 3 maçlık aranın ardından galibiyetle tanıştı.

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Euroleague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı. CSKA ise 4. kez yenildi.

Megasport Arena’da oynana maçta De Colo 18, Vesely 17, Booker 13, Guduric 13 ve Shayok 12 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan oyuncular oldu.

Karşılıklı basketle başlayan maçta TV molasına 18-14 önde giren Fenerbahçe, Booker'ın 10 sayıyla oynadığı çeyreği 21-25 önde tamamladı. Skor üstünlüğünü ikinci çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 49-44 üstün girdi. Guduric, Achille Polonara ve Pierria Henry ile üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere taşıyan sarı-lacivertliler, periyodu 69-62 önde geçti. De Colo ve Vesely ile dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen ve iyi savunma yapan Fenerbahçe Beko, Mart'tan bu yana evinde kaybetmeyen CSKA Moskova'yı dokuz sayı farkla 91-82 mağlup etti.