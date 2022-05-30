Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka’ya fark yapıp finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4. maçında Darüşşafaka'yı deplasmanda 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi
ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Sarı-lacivertli ekip, play-off yarı final serisi 4. maçında Darüşşafaka’yı deplasmanda 91-65 mağlup edip seride durumu 3-1’e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 42-23 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte İsmet Akpınar kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Fenerbahçe’nin rakibi ise Anadolu Efes (1)-(1) Galatasaray Nef eşleşmesinden galip ayrılan taraf olacak.
SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 7, Görkem Doğan, Troy Selim Şav 2, Bora Yaşar 3
FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, De Colo 17, Biberovic 7, Booker 6, Vesely 8, İsmet Akpınar 21, Guduric, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 6, Ekrem Sancaklı
1. PERİYOT: 10-16
İLK YARI: 23-42
3. PERİYOT: 45-68
DİSKALİFİYE: 27.56 Pineiro (Darüşşafaka), Selçuk Ernak (Darüşşafaka Başantrenörü)