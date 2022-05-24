Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka’ya ilk maçta fark attı
Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı yarı final serisinin ilk maçında 25 sayı farkla yenerek 1-0 öne geçti: 94-69.
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Darüşşafaka’yı 94-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Üç galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde oynanacak.
Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri tarafından, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda madalya kazanan Fenerbahçeli sporcular Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Sema Çalışkan ve Şennur Demir’e sarı-lacivertli takımın formaları takdim edildi.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Henry 10, de Colo 7, Tarık Biberovic 8, Booker 8, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Guduric 7, İsmet Akpınar 6, Metecan Birsen 5, Ahmet Düverioğlu 10, Şehmus Hazer 9, Ekrem Sancaklı
DARÜŞŞAFAKA: Caupain 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 5, Boothe 19, Olaseni 4, McCullough 4, Sinan Güler 7, Görkem Doğan 3, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf 3, Eren Has 2, Bora Yaşar
1. İNCİ PERİYOT: 24-21
İLK YARI: 47-40
3. PERİYOT: 72-56