Fenerbahçe Beko, Edgaras Ulanovas’ı gönderdi

Geçen sezon Süper Lig’de final oynayan ve Euroleague’e ise çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe Beko’da ayrılık yaşandı. Geçen sezon başında transfer edilen Litvanyalı oyuncuyla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklama şöyle;

“Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi’ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.”

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