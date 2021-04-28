Fenerbahçe Beko Euroleague’e veda etti… Final Four’a kalan ilk takım belli oldu

Euroleague Play-Off Çeyrek Final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, sahasında Rus ekibi CSKA Moskova’ya 85-68 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti. Seride durumu 3-0 yapan CSKA ise Final Four’a kalan ilk takım oldu.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Nando De Colo, Jan Vesely ve Tarık Biberovic'in basketleriyle 12-0'lık seri yakaladı. Boyalı alanı agresif savunan Fenerbahçe, hücumda Guduric ve O'Quinn'den de katkı aldı ve periyodu 24-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta Pierre'in enerjisi, O'Quinn ve Vesely'nin basketleriyle farkı tekrar çift hanelere yükselten Fenerbahçe Beko, televizyon molasını 35-28 önde geçti. Mola dönüşü Clyburn'ün üst üste 2 üçlük isabetinin ardından mola geldi. Bu mola sonrası ise Shengelia'nın basketiyle skor avantajını yitiren temsilcimiz, soyunma odasına 39-44 geride gitti.

İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, Jan Vesely'nin diskalifiye olmasının ardından istediği oyunu sergileyemedi ve üçüncü periyodu 50-71 geride bitirdi. Son periyotta da fark erimedi ve Fenerbahçe Beko mücadeleden 68-85 mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 22, Marko Guduric 10, Tarık Biberovic 7, Jan Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Dyshawn Pierre 6, Danilo Barthel, Lorenzo Brown 2, Melih Mahmutoğlu 7, Kyle O’Quinn 4, Jarell Eddie

Başantrenör: Igor Kokoskov

CSKA Moskova: Nikita Kurbanov 2, Tornike Shengelia 6, Daniel Hackett 3, Janis Strelnieks, Michael Eric, Will Clyburn 34, Gabriel Lundberg 22, Johannes Voigtmann 11, Darrun Hilliard 7

Başantrenör: Dimitrios Itoudis

1. Periyot: 24-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 39-44 (CSKA Moskova lehine)

3. Periyot: 50-71 (CSKA Moskova lehine)