Fenerbahçe Beko evinde mağlup
Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Alba Berlin'e mağlup olarak Euroleague'deki 16. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe Beko, Euroleague 21. hafta erteleme maçında Alba Berlin’e sahasında 66-57 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 16. mağlubiyetini alırken; Alba Berlin ise 11. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi Alba Berlin adına 20 sayı kaydeden Yovel Zoosman oldu. Sarı-lacivertli ekipte ise Melih Mahmutoğlu 16 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Boris Ryzhyk, Emilio Perez, Tomasz Trawicki
FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Vesely 8, Booker 4, Guduric 5, Floyd 1, İsmet Akpınar 5, Polonara, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen, Barthel 3
ALBA BERLİN: Lo 9, Smith 14, Delow 5, Oscar Da Silva 8, Lammers 6, Zoosman 20, Mattisseck, Thiemann, Koumadje 4
1. PERİYOT: 19-16
İLK YARI: 27-37
3. PERİYOT: 38-48