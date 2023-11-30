Fenerbahçe Beko lider Real Madrid’in namağlup unvanını bitirdi!
Fenerbahçe Beko, 6.42 kala 14 sayı geri düştüğü maçı uzatmalara taşıdı ve son saniye basketiyle 100-99 kazanarak Real Madrid'in namağlup unvanına son verdi.
Euroleague’in 11’inci haftasında Fenerbahçe Beko, Ataşehir’de ağırladığı Real Madrid’i normal süresi 87-87 sona eren mücadelede 100-99 mağlup etti.
Ülker Sports Arena’da oynanan karşılaşmada geriden gelen Fenerbahçe Beko 14 sayı geriye düştüğü mücadeleyi uzatmalara taşımayı başardı. Müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı lacivertliler son saniye basketiyle 10 maçtır kaybetmeyen Real Madrid’i devirmeyi başardı.
Fenerbahçe Beko’da Marku Guduric 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Real Madrid’de 33 sayı üreten Facundo Campazzo, EuroLeague kariyer rekorunu kırdı ancak Real Madrid’i mağlubiyetten kurtaramadı.
Bu sonuçla birlikte dört maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe Beko, toplamda 6. galibiyetini aldı. 10’da 10 yaparak İstanbul’a gelen Real Madrid, bu sezon EuroLeague’deki ilk yenilgisini yaşadı.
- SALON: Ülker Spor ve Etklinlik
- HAKEMLER: Robert Lottermoser, Milos Koljensic, Luka Kardum
- FENERBAHÇE BEKO: Motley 9, Wilbekin 19, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Hayes-Davis 16, Pierre, Guduric 21, Dorsey 2, Calathes 13, Madar 17
- REAL MADRİD: Campazzo 33, Fernandez 2, Abalde, Hezonja 3, Rodriguez 2, Deck 14, Poirier 11, Tavares 7, Llull 14, Ndiaye 2, Musa 11
- 1’İNCİ PERİYOT: 16-29
- DEVRE: 37-44
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-67
- NORMAL SÜRE: 87-87
- 5 FAUL: 36.40 Tavares