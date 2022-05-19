Fenerbahçe Beko maçında gerilim! Bursaspor taraftarları ile locada kavga…

Fenerbahçe Beko ile Frutti Extra Bursaspor'un karşı karşıya geldiği maçta tribünler karıştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ Fatih Erdoğdu | ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinde Fenerbahçe Beko – Frutti Extra Bursaspor son karşılaşmasında gergin anlar yaşandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı locadan takip eden bazı Bursasporlu taraftarlar ile Fenerbahçe seyircisi arasında kavga çıktı.

Karşılıklı sözlü atışmaların ardından tansiyon bir anda yükseldi ve locada bulunan Bursasporlular ile Fenerbahçe tribünleri arasında arbede çıktı.

Araya giren Spor Şube ekiplerinin müdahalesiyle salon dışına çıkarılan Bursasporlu taraftarlar maçı tamamlayamadı.