Fenerbahçe Beko, Merkezefendi’yi rahat geçti

ING Basketbol Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 82-76'lık skorla kazandı.

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ING Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 82-76 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler 19. galibiyetini alırken, 12. sıradaki Merkezefendi ise 15. yenilgisini tattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta German, Lomazs ve Hakan’la üst üste 3 sayılık isabetler bulan Merkezefendi, skoru 17-10 yapıp 7 sayı farkla öne geçti. Mola dönüşü Guduric, Polonara, Booker ve De Colo’yla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, farkı kısa sürede kapatıp ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren konuk ekip soyunma odasına önde girdi: 35-44. Fenerbahçe üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü korudu. Rakibi karşısında farkı açan sarı-lacivertliler finale 72-51 avantajla başladı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Denizli deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: German 31, Emircan 2, Altan, Lomazs 22, Hakan 5, Hollowell 2, Upson, Sestina 14, Yiğitcan

FENERBAHÇE BEKO: Melih 14, İsmet 3, Floyd 9, Guduric 12, Booker 12, De Colo 19, Şehmus, Polonara 7, Metecan 6

1. PERİYOT: 19-23

DEVRE: 35-44

3. PERİYOT: 51-72