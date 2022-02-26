Fenerbahçe Beko, Monaco’dan mutsuz dönüyor: 92-78

Euroleague'de AS Monaco deplasmanına çıkan Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisinin iyi oyununa karşılık veremeyince mücadeleyi 92-78 kaybetti.

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EuroLeague 27. hafta karşılaşmasında Fransız temsilcisi AS Monaco'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleden 92-78 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla EuroLeague'deki 11. mağlubiyetini alan Fenerbahçe Beko, 27 Şubat Pazar akşamı ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Bir süredir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Nando De Colo ve Danilo Barthel bu maçta süre aldı. Fenerbahçe Beko maça; İsmet Akpınar, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Jehyve Floyd ve Devin Booker beşiyle başladı. Karşılıklı basketlerin ardından Şehmus ve Danilo Barthel'in sayılarıyla periyotu 19-20 önde geçen sarı lacivertliler, ikinci çeyreğe iyi başlasa da 24-26'dan sonra Monaco oyunun kontrolünü eline aldı ve ev sahibi takım soyunma odasına 55-33 önde gitti. Üçüncü çeyreği 75-55 geride tamamlayan Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki çabasına rağmen maçtan da 92-78 mağlup ayrıldı.