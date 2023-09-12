Fenerbahçe Beko Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan ve daha önce 2013-2015 yılları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımızın ayrıldığı duyurulmuştur. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko’da ilk döneminde başarılı sezonlar geçiren ve ardından Amerikan Basketbol Ligi’ne (NBA) transfer olan Bjelica, sarı-lacivertli takıma geri döndüğünde sakatlıklar nedeniyle sınırlı süre alma fırsatı bulamıştı. Geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde yalnızca bir maçta görev yapan Bjelica, aynı sezonda THY Avrupa Ligi’nde ise 7 maçta forma giymişti. (AA)